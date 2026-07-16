Подросток испугался «обыска» и отдал мошенникам 11 тыс. рублей

Как сообщили в ведомстве, 15-летнему минчанину в мессенджере Viber позвонили якобы сотрудники мобильного оператора. Под предлогом продления срока действия телефонного номера его убедили назвать код, поступивший по СМС.
После этого минчанину начали звонить лжесотрудники различных ведомств, которые заявляли, от его имени якобы переводятся деньги на финансирование иностранных военных формирований.
Чтобы избежать «обыска» и изъятия наличных, аферисты предложили подростку «задекларировать» деньги.
«Когда парень признался, что не знает, что это значит, ему объяснили: нужно просто собрать все наличные, передать их для проверки, а затем их якобы вернут», — рассказали в МВД.
Подросток собрал дома более 11 тысяч рублей в эквиваленте и передал деньги неизвестному молодому человеку. Однако после этого он понял, что стал жертвой обмана и самостоятельно позвонил по телефону 102. Он сообщил о случившемся, а затем рассказал обо всем родителям.
По данному факту проводится проверка.
В милиции напомнили, что если незнакомцы по телефону просят задекларировать деньги через курьера, то следует немедленно положить трубку и обратиться в правоохранительные органы.