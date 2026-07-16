Подросток испугался «обыска» и отдал мошенникам 11 тыс. рублей

Подросток собрал дома более 11 тысяч рублей в эквиваленте и передал деньги неизвестному молодому человеку. Однако после этого он понял, что стал жертвой обмана и самостоятельно позвонил по телефону 102. Он сообщил о случившемся, а затем рассказал обо всем родителям.