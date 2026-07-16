Аргентина обвинила Британию во вторжении корабля в свои воды

Издание The Daily Telegraph отмечает любопытную деталь в хронологии. Сам инцидент произошел еще в начале июля, однако Кирно решил высказать недовольство только сейчас — спустя несколько часов после того, как сборная Аргентины одержала победу над сборной Англии в полуфинале Чемпионата мира по футболу.