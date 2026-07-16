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Аргентина обвинила Британию во вторжении корабля в свои воды

Буэнос-Айрес направил Лондону официальный протест. Причина — маневры британского военного корабля HMS Medway, который, по данным аргентинской стороны, вошел в ее территориальные воды без запроса. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на главу МИД южноамериканского государства Пабло Кирно.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Глава дипломатии назвал действия Королевского флота «незаконными» и охарактеризовал их как «военное вторжение». Как уточнил Кирно, HMS Medway проследовал через воды, прилегающие к побережью провинции Санта-Крус и Огненной Земли.

Чиновник заявил, что «передал ноту протеста» через британское посольство и «самым решительным образом осудил» шаги Лондона. В своем заявлении он возложил вину на Великобританию за «усугубление напряженности в южной части Атлантики».

Издание The Daily Telegraph отмечает любопытную деталь в хронологии. Сам инцидент произошел еще в начале июля, однако Кирно решил высказать недовольство только сейчас — спустя несколько часов после того, как сборная Аргентины одержала победу над сборной Англии в полуфинале Чемпионата мира по футболу.

Ситуация разворачивается на фоне давнего территориального спора между странами. Конфликт вокруг Фолклендских островов тянется с 1982 года, когда между государствами вспыхнули полноценные боевые действия. Та война унесла жизни 649 аргентинских военных, 255 британских солдат и трех мирных жителей. Сегодня архипелаг имеет статус британской заморской территории, однако Аргентина продолжает считать его своей национальной территорией.

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