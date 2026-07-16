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64-летнюю пенсионерку подозревают в отстреле собак в Туве

У женщины нашли клетки с убитыми животными.

В Кызылском районе Тувы полиция проводит проверку по факту отстрела собак. Подозреваемая — 64-летняя пенсионерка. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

14 июля в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные убивают животных. В результате погибла, в том числе, домашняя собака.

Полицейские установили и доставили в отдел 64-летнюю жительницу Минусинска. В её машине нашли клетки с погибшими собаками. Назначены экспертизы.

Обстоятельства случившегося выясняются. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

По закону за жестокое обращение с животными предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что прокуратура требует 12 млн за нападение собаки на 7-летнего мальчика в Туве.