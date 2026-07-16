64-летнюю пенсионерку подозревают в отстреле собак в Туве

В Кызылском районе Тувы полиция проводит проверку по факту отстрела собак. Подозреваемая — 64-летняя пенсионерка. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
14 июля в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные убивают животных. В результате погибла, в том числе, домашняя собака.
Полицейские установили и доставили в отдел 64-летнюю жительницу Минусинска. В её машине нашли клетки с погибшими собаками. Назначены экспертизы.
Обстоятельства случившегося выясняются. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
По закону за жестокое обращение с животными предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что прокуратура требует 12 млн за нападение собаки на 7-летнего мальчика в Туве.