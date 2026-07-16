В аэропорту Сочи мужчина упал с 10-метровой высоты

По словам родственницы мужчины, он прилетел в южный город на вахту, но после падения был доставлен в больницу в тяжелом состоянии: без сознания, с множественными переломами и тяжелой черепно-мозговой травмой. Врачи сообщили семье только то, что пострадавший «поступил из аэропорта, упал с высоты 10 метров», но детали происшествия — место и обстоятельства — остаются невыясненными.