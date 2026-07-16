В аэропорту Сочи мужчина упал с 10-метровой высоты

В соцсетях обсуждают странное происшествие с 30-летним мужчиной, который, как сообщается, 13 июля сорвался с высоты около десяти метров на территории аэропорта Сочи. При каких именно обстоятельствах это произошло, неизвестно.
По словам родственницы мужчины, он прилетел в южный город на вахту, но после падения был доставлен в больницу в тяжелом состоянии: без сознания, с множественными переломами и тяжелой черепно-мозговой травмой. Врачи сообщили семье только то, что пострадавший «поступил из аэропорта, упал с высоты 10 метров», но детали происшествия — место и обстоятельства — остаются невыясненными.
Родные утверждают, что им не предоставили записи с камер видеонаблюдения или другие материалы. Они просят откликнуться всех, кто мог стать свидетелем инцидента, чтобы восстановить картину случившегося, сообщает телеграм-канал «ЧП Сочи».
Официальных комментариев по поводу происшествия пока нет.
Ранее «Югополис» рассказывал о трагическом происшествии в одном из торговых центров Новороссийска: там погиб маленький мальчик, упавший с большой высоты. По этому делу сейчас судят главного инженера торговой сети, допустившего, по версии следствия, халатность при оценке технического состояния объекта.