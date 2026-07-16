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В Верхнеуфалейском округе из‑за подтопления домов создана комиссия по оценке ущерба

В открытом ПВР разместились пока трое жителей.

Источник: 1obl.ru

По данным оперштаба, который провели министры общественной безопасности региона — Александр Гриб и экологии — Игорь Гилев, в зоне подтопления находятся 69 жилых домов и 131 приусадебный участок. Эвакуированы 69 человек, в том числе 31 ребенок. Большинство жителей разместились у родственников и знакомых, 3 человека находятся в пункте временного размещения, передает корреспондент информагентства с места событий.

На случай ухудшения обстановки развернут еще один ПВР на 50 человек. В окружной администрации на заседании КЧС принято решение организовать дополнительное оповещение жителей, продолжить дворовые обходы.

Кроме того, дано поручение создать оценочные комиссии и начать актирование ущерба.

Сброс воды с Верхнеуфалейского водохранилища будет планово увеличиваться по спецграфику. Ситуация будет контролироваться круглосуточно, для ликвидации подтопления направлены дополнительные единицы спецтехники.

МЧС России по Челябинской области и специалисты поисково-спасательной службы укрепляют берега и оказывают адресную помощь населению.

Для ликвидации последствий подтопления будет увеличено количество задействованной техники.

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