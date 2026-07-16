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5-летний мальчик ушел из дома и один уехал на электричке в Уфу: его родные в этот момент спали

В Уфе полиция обнаружила в электричке одинокого 5-летнего мальчика.

Источник: Уфимское ЛУ МВД РФ на транспорте

Уфимские транспортные полицейские вернули домой 5-летнего мальчика, который ранним утром сам сел в электричку и уехал. Об этом рассказали в Уфимском линейном управлении МВД России на транспорте.

Позавчера утром в дежурную часть поступил сигнал от сотрудников транспортной безопасности: в пригородной электричке маршрута «Аша — Дема» едет ребенок без сопровождения взрослых. Маленький путешественник успел проехать от станции Кудеевка до станции Иглино, где его и встретили полицейские. Мальчика доставили в Уфимское линейное управление, накормили и начали искать его родителей. Фотографию ребенка разослали в чаты социальных сетей Иглинского района — вскоре на связь вышла мама.

Выяснилось, что малыш живет в благополучной многодетной семье недалеко от железнодорожной станции. Накануне мама легла спать поздно, а сын проснулся рано и, пока все отдыхали, решил сходить посмотреть на поезда. Посмотрел — и сел в электричку. О том, что ребенка ищет полиция, маме рассказала соседка: она узнала мальчика на фотографии в соцсетях. Женщина немедленно позвонила полицейским и приехала за сыном в Уфу.

На мать составлен административный протокол по статье за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Материалы проверки направят в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства семьи.

Транспортная полиция напоминает: если вы видите в поезде, на вокзале или в аэропорту ребенка без сопровождения взрослых — немедленно сообщите об этом сотрудникам. Ваша внимательность может спасти жизнь.