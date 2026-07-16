5-летний мальчик ушел из дома и один уехал на электричке в Уфу: его родные в этот момент спали

Выяснилось, что малыш живет в благополучной многодетной семье недалеко от железнодорожной станции. Накануне мама легла спать поздно, а сын проснулся рано и, пока все отдыхали, решил сходить посмотреть на поезда. Посмотрел — и сел в электричку. О том, что ребенка ищет полиция, маме рассказала соседка: она узнала мальчика на фотографии в соцсетях. Женщина немедленно позвонила полицейским и приехала за сыном в Уфу.