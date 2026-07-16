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Из-за дождей в Перми временно закрыли трамвайный маршрут

Проливные дожди привели к приостановке работы пермских трамваев на маршруте № 2. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Проливные дожди привели к приостановке работы пермских трамваев на маршруте № 2. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Как пояснили в гортрансе, на улице Промышленной, где находятся трамвайные пути, сейчас устраняются последствия обильных дождей. Пассажиров просят добираться до места назначения на автобусах.

С улиц убирают упавшие деревья. Фото: Пресс-служба администрации города Перми.

По всей Перми сейчас аварийные бригады расчищают улицы. Где-то забилась ливневая канализация, где-то подмытые водой деревья упали и перегородили проезд.

Глава города Эдуард Соснин взял ситуацию в городе под личный контроль.