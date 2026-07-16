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В кубанской станице юная самокатчица сбила пенсионера на перекрестке

И девушка, и пожилой мужчина сейчас находятся в больнице.

Источник: Югополис

Наезд на пешехода произошел в станице Каневской, на пересечении улиц Олега Кошевого и Кузнечной.

По предварительным данным, 16-летняя лихачка ехала на электросамокате на высокой скорости и врезалась в пенсионера, переходившего улицу.

Обоих пострадавших госпитализировали с травмами.

В процессе разбирательства выяснилось, что мощность самоката дает основание приравнять его к мопеду, для управления которым требуются права категории «М». Их у подростка не было.

По итогам расследования родителям самокатчицы может грозить серьезная ответственность, сообщает телеграм-канал «ЧП Краснодар».

Ранее «Югополис» сообщал о ДТП, произошедшем в апреле текущего года в Краснодаре: там иномарка насмерть сбила перебегавшего дорогу пожилого мужчину.