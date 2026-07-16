В кубанской станице юная самокатчица сбила пенсионера на перекрестке

Наезд на пешехода произошел в станице Каневской, на пересечении улиц Олега Кошевого и Кузнечной.
По предварительным данным, 16-летняя лихачка ехала на электросамокате на высокой скорости и врезалась в пенсионера, переходившего улицу.
Обоих пострадавших госпитализировали с травмами.
В процессе разбирательства выяснилось, что мощность самоката дает основание приравнять его к мопеду, для управления которым требуются права категории «М». Их у подростка не было.
По итогам расследования родителям самокатчицы может грозить серьезная ответственность, сообщает телеграм-канал «ЧП Краснодар».
Ранее «Югополис» сообщал о ДТП, произошедшем в апреле текущего года в Краснодаре: там иномарка насмерть сбила перебегавшего дорогу пожилого мужчину.