До трех возросло число жертв ДТП с грузовиком в Подмосковье

Как уточнили в надзорном ведомстве, один из пассажиров пострадавшего легкового автомобиля скончался от полученных травм в медицинском учреждении. В связи с этим правоохранительные органы завели дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ожидается, что в ближайшее время 39-летнему водителю грузовика будет официально предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.