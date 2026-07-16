До трех возросло число жертв ДТП с грузовиком в Подмосковье

Количество жертв крупной аварии с участием грузового транспорта в Московской области увеличилось до трех человек. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Как уточнили в надзорном ведомстве, один из пассажиров пострадавшего легкового автомобиля скончался от полученных травм в медицинском учреждении. В связи с этим правоохранительные органы завели дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ожидается, что в ближайшее время 39-летнему водителю грузовика будет официально предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Инцидент произошел 16 июля около 06:20 на 98-м километре автодороги М-1 «Беларусь». По предварительной версии следствия, 39-летний водитель большегруза совершил наезд на тросовое ограждение, после чего потерял управление, вылетел на полосу встречного движения и протаранил легковой автомобиль. Два человека погибли на месте происшествия.
«Следователем Следственного отдела ОМВД России “Можайский” в отношении водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (“Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”)», — сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Ход расследования уголовного дела и установление всех обстоятельств происшествия взяла под контроль Можайская городская прокуратура.