Смерть у курятника. Раскрыты новые детали тройного убийства в семье депутата

Евгений более 10 лет прослужил в органах, получил звания майора и должность старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с организованной преступностью. Однако его карьера в органах была отмечена громкими скандалами. В начале 2017 года его уволили за прогулы. Потом через суд он смог восстановиться, но вскоре опять потерял место уже по другой причине.