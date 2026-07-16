Подрядчик похитил 19 млн рублей на вывозе опасных отходов в Нижнем

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело против подрядчика, подозреваемого в хищении свыше 19 миллионов рублей, выделенных на утилизацию опасных отходов. Информацию распространила Волжская межрайонная природоохранная прокуратура.
Речь идёт об отработанных шпалах, пропитанных антисептиками, — они образовались во время обновления трамвайной инфраструктуры города. Такие отходы классифицируются как опасные, относятся к третьему классу.
Подрядчик, получив денежные средства по договору, отчитался о проведённых работах с помощью поддельных документов. При этом ключевое оборудование, необходимое для обезвреживания отходов (установка термодеструкции и машина‑измельчитель), находилось в нерабочем состоянии. Вместо утилизации сотни тонн опасных материалов были размещены на полигоне в Бору.
Ранее суд оштрафовал нижегородскую компанию за загрязнение почв.