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Подрядчик похитил 19 млн рублей на вывозе опасных отходов в Нижнем

Речь идёт об отработанных шпалах, пропитанных антисептиками, — они образовались во время обновления трамвайной инфраструктуры города.

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело против подрядчика, подозреваемого в хищении свыше 19 миллионов рублей, выделенных на утилизацию опасных отходов. Информацию распространила Волжская межрайонная природоохранная прокуратура.

Речь идёт об отработанных шпалах, пропитанных антисептиками, — они образовались во время обновления трамвайной инфраструктуры города. Такие отходы классифицируются как опасные, относятся к третьему классу.

Подрядчик, получив денежные средства по договору, отчитался о проведённых работах с помощью поддельных документов. При этом ключевое оборудование, необходимое для обезвреживания отходов (установка термодеструкции и машина‑измельчитель), находилось в нерабочем состоянии. Вместо утилизации сотни тонн опасных материалов были размещены на полигоне в Бору.

Ранее суд оштрафовал нижегородскую компанию за загрязнение почв.