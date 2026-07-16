Из-за атак ВСУ на инфраструктуру Крыма ситуация в районах остается сложной

В частности, в Черноморском и Раздольненском районах профильные службы прилагают колоссальные усилия для устранения проблем, заверил он. И подчеркнул, что в публичном поле можно озвучивать не все решения. Но все, что касается выстраивания коммуникации между органами власти, депутатским корпусом и жителями, должно работать как часы.