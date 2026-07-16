Стали известны новые детали отношения Тархова к внучке

В Самарском областном суде 16 июля продолжились слушания по делу Екатерины Тарховой, главной обвиняемой в убийстве своих деда и бабушки — бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. На скамье подсудимых также Таисия Киселёва, ей инкриминируется содействие и мошенничество. В этот день перед судом выступили несколько свидетелей, которые вспомнили покупку бочек в новогодние праздники, звонок на турбазу и последнее сообщение с телефона Виктора Тархова.
Любимая внучка
Одним из первых дал свои показания Андрей Степанов, который знал Виктора Тархова с 2010 года. Лично они виделись в последний раз в 2016—2017 годах, но продолжали созваниваться и поздравлять друг друга с праздниками.
В день рождения Тархова, 3 января 2025 года, Степанов позвонил ему, но ответа не получил. На следующий день пришло сообщение: «По делам в Москве, скоро буду. ВАТ». Свидетеля насторожила необычная подпись — Тархов обычно так не писал, а кроме того, он всегда перезванивал, а не отвечал сообщениями. Больше Степанов не пытался связаться с ним. Позже он узнал из новостей, что Виктора Александровича не стало.
Особое внимание в показаниях Степанова привлёк один эпизод, связанный с внучкой Тархова Екатериной. По словам свидетеля, у бывшего мэра на столе стояла её фотография. «Он, глядя на неё, как-то сказал: “Солнышко мое”, поцеловал фотографию и сказал, что она вся его надежда».
Загадочный мужчина в подъезде
Соседка Тарховых Полина Федина рассказала суду, что в последний раз видела Виктора и Наталью в конце ноября 2024 года. А в январе 2025 года, когда из-за сломанного лифта спускалась пешком, встретила в подъезде Екатерину. С ней был незнакомый темноволосый мужчина. По версии следствия, этим мужчиной мог оказаться Дмитрий Метревели.
В начале января Федина снова встретила Екатерину возле подъезда — та выходила с двумя большими чёрными пакетами. По словам свидетельницы, на вид они были объёмными, но не тяжёлыми.
На прошлом заседании от 14 июля другой свидетель уже рассказывал, как видел Тархову 3 января в компании темноволосого мужчины с бородой.
Несезонный товар
Ещё одним свидетелем стал продавец пластиковых бочек Руфиль Булатов. Вечером 4 января 2025 года ему позвонила девушка, представившаяся Алисой, и попросила показать товар. Продавец предложил встретиться на следующий день, так как его не было в городе. Однако 5 января, когда он перезвонил, покупательница ответила, что бочки уже купила и они ей больше не нужны. Следствие уверено, что под именем Алисы скрывалась Екатерина.
Булатов отметил, что бочки — товар сезонный, летом их покупают постоянно, обычно для вина. «Но в новогодние праздники хотели купить впервые», — удивился свидетель.
Тогда Екатерина Тархова приобрела ёмкости у другого продавца Павла Разгуляева. На одном из майских заседаний он рассказывал, что девушка приехала за бочками ранним утром 5 января, была одна и расплатилась наличными. Следствие полагает, что именно в этих бочках могли храниться в жидком азоте тела убитых.
Вечер при свечах после убийства
Владелица турбазы в Волжском районе Елена Олызько рассказала о странном звонке от 17 января 2025 года. Девушка, которой, как выяснило следствие, оказалась Екатерина Тархова, поинтересовалась, сдаются ли домики, есть ли свет и отопление. Услышав, что коммуникаций на турбазе нет, она обрадовалась: «Очень хорошо, хотела с парнем устроить вечер при свечах».
Олызько удивилась такому запросу. Обычно зимой на базу приезжают только рыбаки, территория безлюдная, домики не отапливаются, электричества нет. Расстояние между строениями от 500 метров до километра. Глубина озера достигает 19 метров, а лёд зимой — около метра, подхода к воде нет. Девушка хотела снять домик на 1−2 дня, но так и не забронировала его и больше не перезвонила. «Никто никогда не устраивал у нас свидания зимой», — отметила Олызько.
Напомним, по версии следствия, Екатерина Тархова вместе с сообщниками отравили бывшего мэра с супругой, заморозили их тела при помощи жидкого азота и расчленили. После этого внучка смешала останки близких с гречкой и пропустила через мясорубку, а части раскидала по мусорным контейнерам.
Рассмотрение дела продолжается, всего планируется опросить 79 свидетелей. Следующее судебное заседания назначено на 21 июля.