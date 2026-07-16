Стали известны новые детали отношения Тархова к внучке

В день рождения Тархова, 3 января 2025 года, Степанов позвонил ему, но ответа не получил. На следующий день пришло сообщение: «По делам в Москве, скоро буду. ВАТ». Свидетеля насторожила необычная подпись — Тархов обычно так не писал, а кроме того, он всегда перезванивал, а не отвечал сообщениями. Больше Степанов не пытался связаться с ним. Позже он узнал из новостей, что Виктора Александровича не стало.