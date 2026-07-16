Сотрудницу банка обвинили в хищении ₽69 млн у бойцов СВО

Как сообщили в ведомстве, Винникова использовала служебный доступ к счетам клиентов и получала информацию о поступлении выплат военнослужащим, заключившим первый контракт о прохождении военной службы.
По данным следствия, в течение 2025 года участники группы подделывали от имени военнослужащих заявления о переводе денег. После этого сотрудница банка перечисляла средства на счета соучастников. Похищенные деньги обналичивали и распределяли между членами группы.
Винниковой предъявлено обвинение по статьям о краже, мошенничестве в сфере компьютерной информации и неправомерном доступе к компьютерной информации — ст. 158, 159.6 и 272 УК РФ.
Суд по ходатайству следствия наложил арест на имущество, денежные средства и банковские счета установленных фигурантов дела для возмещения ущерба. Расследование продолжается и находится на контроле ГВСУ СК России.
Ранее СК сообщал, что по делу проходят 12 предполагаемых участников организованной группы из Тюмени и Ханты-Мансийска. Следствие насчитывало восемь эпизодов хищений, а первоначально установленный ущерб превышал 16 млн рублей.
По версии следователей, группу организовал бывший военнослужащий. Его сообщники искали граждан, готовых заключить контракт с Минобороны, а сотрудник банка отслеживал поступление положенных им выплат. После этого деньги переводили на счета участников группы по поддельным заявлениям, оформленным от имени военнослужащих.