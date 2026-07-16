Уфимец обвиняется в покушении на убийство 10-летней давности

По данным пресс-служб МВД по РБ и СУ СКР по РБ, в феврале 2016 года в отдел полиции № 4 УМВД России по Уфе поступило сообщение о ножевом ранении 41-летнего мужчины в квартире дома на улице Пожарского. По данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Врачам удалось спасти жизнь потерпевшему. В ходе работы злоумышленник по горячим следам не был установлен.
Следователями-криминалистами СК совместно с сотрудниками уголовного розыска были установлены и допрошены новые свидетели, которые указали на лицо, возможно совершившее преступление. Им оказался 34-летний ранее судимый местный житель, проживавший в тот период в районе совершения преступления. В ходе проведения дополнительных следственных действий и комплекса судебных экспертиз, версия о причастности указанного мужчины подтвердилась. После предъявления собранных доказательств, фигурант сознался в содеянном.
По версии следствия, в ночь с 6 на 7 февраля 2016 года между двумя ранее незнакомыми мужчинами в многоквартирном доме по улице Пожарского в микрорайоне Затон произошла ссора, в ходе которой обвиняемый ударил оппонента ножом в спину. Потерпевший сумел убежать и обратился за помощью к прохожим, которые отвезли его в больницу.
Ранее следком Башкирии организовал проверку по обращению горсовета Уфы.