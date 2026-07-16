Уфимец обвиняется в покушении на убийство 10-летней давности

По данным пресс-служб МВД по РБ и СУ СКР по РБ, в феврале 2016 года в отдел полиции № 4 УМВД России по Уфе поступило сообщение о ножевом ранении 41-летнего мужчины в квартире дома на улице Пожарского. По данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Врачам удалось спасти жизнь потерпевшему. В ходе работы злоумышленник по горячим следам не был установлен.