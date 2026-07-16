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В Минске BMW «прыгнул» на эвакуатор без желания водителя — момент попал на видео

В Минске во время ДТП легковушка заскочила на эвакуатор.

Источник: Комсомольская правда

В Минске во время ДТП легковушка не специально оказалась на эвакуаторе. Подробности рассказали в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло в Минске на проспекте Пушкина в четверг, 16 июля. Предварительно установлено, что BMW остановился на проезжей части из-за поломки. И пока он стоял на дороге, в него сзади на скорости въехал 61-летний водитель на автомобиле Hyundai.

Авария произошла близи дома № 89. Установлено, что водитель BMW не выставил знак аварийной остановки. В момент столкновения перед BMW стоял автомобильный эвакуатор, от удара, автомобиль оказался на нем.

Авария произошла, когда водитель сломанной машины не выставил аварийный знак. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ДТП пострадала 23-летняя пассажирка автомобиля Hyundai, ее доставили в больницу для обследования.

Еще мы рассказали, что произошло в Мозыре, где милиция приняла серию одинаковых звонков из аптек.

Тем временем сообщили, что четырехлетний ребенок погиб в Ивановском районе: «Пропал у дома, а тело нашли в парке в пруду».