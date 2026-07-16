В Минске BMW «прыгнул» на эвакуатор без желания водителя — момент попал на видео

В Минске во время ДТП легковушка не специально оказалась на эвакуаторе. Подробности рассказали в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП произошло в Минске на проспекте Пушкина в четверг, 16 июля. Предварительно установлено, что BMW остановился на проезжей части из-за поломки. И пока он стоял на дороге, в него сзади на скорости въехал 61-летний водитель на автомобиле Hyundai.
Авария произошла близи дома № 89. Установлено, что водитель BMW не выставил знак аварийной остановки. В момент столкновения перед BMW стоял автомобильный эвакуатор, от удара, автомобиль оказался на нем.
Авария произошла, когда водитель сломанной машины не выставил аварийный знак. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В ДТП пострадала 23-летняя пассажирка автомобиля Hyundai, ее доставили в больницу для обследования.
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