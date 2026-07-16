В Минске BMW «прыгнул» на эвакуатор без желания водителя — момент попал на видео

ДТП произошло в Минске на проспекте Пушкина в четверг, 16 июля. Предварительно установлено, что BMW остановился на проезжей части из-за поломки. И пока он стоял на дороге, в него сзади на скорости въехал 61-летний водитель на автомобиле Hyundai.