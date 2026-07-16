17-летний воронежец сломал нос 23-летнему оппоненту

Ночью в кафе по улице Советской в Борисоглебске 23-летний мужчина со знакомым ожидали заказ, когда один из парней в отдыхавшей рядом компании начал его передразнивать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.