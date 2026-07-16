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17-летний воронежец сломал нос 23-летнему оппоненту

Потерпевшего на «скорой» увезли в больницу.

Источник: Комсомольская правда

Ночью в кафе по улице Советской в Борисоглебске 23-летний мужчина со знакомым ожидали заказ, когда один из парней в отдыхавшей рядом компании начал его передразнивать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Между оппонентами вспыхнула словесная перепалка, переросшая в драку. Оппонент нанес несколько ударов кулаком по лицу потерпевшего, после чего пострадавшего с переломом носа увезли на «скорой».

Стражи порядка оперативно задержали подозреваемого — ранее не судимого 17-летнего местного жителя. Юноша пояснил, что ударил первым, так как побоялся, что оппонент нападет на него раньше.

В соответствии с ч. 1 ст. 112 УК РФ фигуранту грозит до трех лет тюрьмы.