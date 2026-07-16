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Студент из Липецкой области получил 12 лет за поджог тепловоза

РЯЗАНЬ, 16 июл — РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд назначил 12 лет лишения свободы обвиняемому в совершении террористического акта студенту из Липецкой области, который поджег тепловоз, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Источник: © РИА Новости

«Второй Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор мужчине. Он признан виновным по пункту “в” части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта)… Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, первые 3 года из которых он проведет в тюрьме, остальные 9 лет — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы 1 год», — сообщает прокуратура в канале на платформе «Макс».

Суд установил, что в декабре 2025 года студент 4-го курса учебного учреждения города Ельца вступил в переписку с неустановленным лицом. Ему предложили поджечь тепловоз «якобы для решения финансовых и иных проблем».

На территории локомотивного депо обвиняемый разбил молотком стекло тамбура кабины управления тепловоза, залил туда бензин и поджег. Происходящее он транслировал с помощью мобильного телефона, уточняется в сообщении.

Подсудимый вину признал частично и настаивал на отсутствии умысла на совершение террористического акта, отмечает прокуратура.