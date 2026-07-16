Посёлок под Нижним Новгородом уходит под землю

На улице Береговой в посёлке Новинки сошёл очередной мощный оползень. Жителей частного дома, оказавшегося на краю обрыва, переселили в маневренный фонд. Около жилища введён режим повышенной готовности на случай движения грунта. Люди в посёлке уже 10 лет пытаются решить проблему с оползнями. Некоторые дошли до Верховного суда, но не могут добиться помощи от властей. И это не единственный оползневый очаг под Нижним Новгородом. Подробности — в материале nn.aif.ru.
В доме находится небезопасно.
Причиной очередной активизации грунта на улице Береговой в посёлке Новинки стала аномально снежная зима и частые обильные ливни летом 2026 года. Почва чрезмерно напиталась водой и начала двигаться. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.
С 19 июня на территории дома № 69, который сейчас находится буквально на краю обрыва, введён режим повышенной готовности. Двое его жильцов переселены в маневренный фонд. В доме находится небезопасно.
«Сотрудники Новинкинского сельсовета ежедневно мониторят ситуацию в опасной оползневой зоне. Пока дальнейшего движения грунта на склоне не зафиксировано», — говорится в сообщении.
В мэрии города уточняют, что ещё в мае рекомендовали жителям пострадавшего дома его покинуть. Тогда на околодомовой территории была выявлена эрозия почвы — предвестник оползня.
Сами жители улицы Береговой утверждают, что они уже не первый год борются за то, чтобы их дома не сползали в овраг. Землю люди покупали на законных основаниях тогда у администрации Богородского района. Сегодня Новинки входят в состав Нижнего Новгорода. О том, что это оползнеопасная территория их никто не предупреждал.
Проблемы начались в 2015 году, когда берег Оки, на котором были построены дома, пошёл трещинами. По словам собственников земли, в богородской администрации их заверили: берег укреплять не надо, поскольку оползни ему не грозят.
Но оползень случился, следом за ним ещё, и ещё. Люди решили сами укрепить берег: за свой счёт закупали грунт, нанимали машины для его перевозки. Это помогло, но ненадолго. Жители утверждают: даже через суды не могут добиться, чтобы власти разработали и осуществили проект берегоукрепительных работ. Один из собственников земли даже дошёл до Верховного суда, но его решение не исполняется.
У властей своя правда. Согласно инженерно-геологическим изысканиям, укреплять берег инертными материалами нецелесообразно, сетуют чиновники. Якобы это только усилит нагрузку на берег. Капитальное строительства на данной территории запрещено. Однако оползни не прекращаются.
Жители улицы Береговой опасаются, что дом за домом в овраг сползёт весь посёлок.
Висел над пропастью пять лет.
Из-за снежной зимы с новой силой оползни начались и в деревне Караулово под Нижним Новгородом. Весной из-за подвижек грунта сперва оборвался водопровод, потом в овраг рухнул нежилой дом. Он висел над пропастью пять лет.
Собственникам домов, попавших в оползневую территорию, тоже предложили переехать в маневренный фонд. Люди отказались, хотя идти большинству некуда, дома над пропастью их единственное жильё…
Ползти в овраг дома в Караулово начали в 2020 году. Тогда оползень забрал с собой два нежилых дома, в 2021 году — ещё три, два из них были жилыми. Сперва причиной подвижек грунта называли утечки из старого центрального водопровода. Его трубы заменили, но ситуация не изменилась.
Сегодня жители считают, что причина оползней — родники, которые активно бьют в овраге рядом с деревней. Чиновники обещали сделать дренажную трубу, откачивающую излишки воды, но до сих пор обещание не выполнили.
Весной 2026 года ситуацией в Караулово заинтересовался глава Следкома РФ Александр Бастрыкин. СУ СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». Сейчас оно расследуется.