Посёлок под Нижним Новгородом уходит под землю

Сами жители улицы Береговой утверждают, что они уже не первый год борются за то, чтобы их дома не сползали в овраг. Землю люди покупали на законных основаниях тогда у администрации Богородского района. Сегодня Новинки входят в состав Нижнего Новгорода. О том, что это оползнеопасная территория их никто не предупреждал.