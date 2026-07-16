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СМИ: КСИР заявил об уничтожении ключевых военных объектов США в Бахрейне

Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что уничтожил штаб-квартиру Пятого флота США в Джуффейре и авиабазу Шейх-Иса в Бахрейне.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

КСИР в среду подтвердил, что осуществил удары по военным объектам США в Бахрейне в ответ на «американскую агрессию», пишут региональные СМИ.

В заявлении корпуса говорится, что на американской авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне полностью уничтожены радар воздушного обнаружения и контроля и станция перекачки топлива из топливных баков, используемые американскими истребителями. Отмечается, что целью ударов стали системы связи и радиолокации, в том числе радары Super Hawk и установки Patriot. Атаки на авиабазу Шейх-Иса рассматривается как значительная эскалация, направленная на срыв воздушных операций США в регионе. Об этом пишет катарское издание Al Jazeera.

КСИР также утверждает, что уничтожил штаб-квартиру Пятого оперативного флота ВМС США на базе Джуффейр, пишет портал Middle East Monitor. В частности, были поражены несколько складов с оружием, топливные резервуары, центр спутниковой связи и жилые комплексы для американского персонала. По данным корпуса, полностью уничтожены радар зенитного ракетного комплекса Patriot, радар управления воздушным движением, радиолокационная система раннего предупреждения C-RAM и центр управления и мониторинга беспилотных надводных аппаратов.

Эти события — часть продолжающейся операции «Истинное обещание 4», кампании возмездия против военных действий США и Израиля на иранской территории, отмечает ливанский канал Al Mayadeen.

Ни США, ни Бахрейн не подтвердили масштабы ущерба.

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