СМИ: КСИР заявил об уничтожении ключевых военных объектов США в Бахрейне

В заявлении корпуса говорится, что на американской авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне полностью уничтожены радар воздушного обнаружения и контроля и станция перекачки топлива из топливных баков, используемые американскими истребителями. Отмечается, что целью ударов стали системы связи и радиолокации, в том числе радары Super Hawk и установки Patriot. Атаки на авиабазу Шейх-Иса рассматривается как значительная эскалация, направленная на срыв воздушных операций США в регионе. Об этом пишет катарское издание Al Jazeera.