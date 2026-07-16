СМИ: КСИР заявил об уничтожении ключевых военных объектов США в Бахрейне

КСИР в среду подтвердил, что осуществил удары по военным объектам США в Бахрейне в ответ на «американскую агрессию», пишут региональные СМИ.
В заявлении корпуса говорится, что на американской авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне полностью уничтожены радар воздушного обнаружения и контроля и станция перекачки топлива из топливных баков, используемые американскими истребителями. Отмечается, что целью ударов стали системы связи и радиолокации, в том числе радары Super Hawk и установки Patriot. Атаки на авиабазу Шейх-Иса рассматривается как значительная эскалация, направленная на срыв воздушных операций США в регионе. Об этом пишет катарское издание Al Jazeera.
КСИР также утверждает, что уничтожил штаб-квартиру Пятого оперативного флота ВМС США на базе Джуффейр, пишет портал Middle East Monitor. В частности, были поражены несколько складов с оружием, топливные резервуары, центр спутниковой связи и жилые комплексы для американского персонала. По данным корпуса, полностью уничтожены радар зенитного ракетного комплекса Patriot, радар управления воздушным движением, радиолокационная система раннего предупреждения C-RAM и центр управления и мониторинга беспилотных надводных аппаратов.
Ни США, ни Бахрейн не подтвердили масштабы ущерба.