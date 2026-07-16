На Урале дебошир ранил мужчину в туалете торгового центра

— В ходе дальнейшего разбирательства к правоохранителям обратился посетитель — 39-летний мужчина с видимыми телесными повреждениями на лице. Он заявил, что в туалете повздорил с незнакомцем. Тот достал предмет, похожий на газовый пистолет. Он выстрелил ему в область головы и скрылся, — сказано в сообщении.