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В больнице под Воронежем экс-старшая медсестра присваивала часть премий коллег

Женщина требовала часть денег, грозя подчиненным проблемами по работе.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 43-летней бывшей старшей медсестры бюджетной организации в Острогожске, обвиняемой превышении должностных полномочий.

С июня 2022 года по январь 2023-го обвиняемая подготавливала документы для выплат премий и требовала от подчиненных отдавать ей часть полученных денег, угрожая проблемами по работе. Полученные средства она присваивала.

— Следователи доказали четыре эпизода преступной деятельности женщины, позволившие изобличить обвиняемую в совершении указанных преступлений, — сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

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