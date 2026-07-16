В больнице под Воронежем экс-старшая медсестра присваивала часть премий коллег

Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 43-летней бывшей старшей медсестры бюджетной организации в Острогожске, обвиняемой превышении должностных полномочий.
С июня 2022 года по январь 2023-го обвиняемая подготавливала документы для выплат премий и требовала от подчиненных отдавать ей часть полученных денег, угрожая проблемами по работе. Полученные средства она присваивала.
— Следователи доказали четыре эпизода преступной деятельности женщины, позволившие изобличить обвиняемую в совершении указанных преступлений, — сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.
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