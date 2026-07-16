В Прикамье шестые сутки ищут девушку, которую унес дождевой паводок

Спасатели сначала обследовали территорию села и прибрежную зону в радиусе пяти километров, а теперь расширили район поисков. В работе задействованы лодки, квадроцикл и квадрокоптеры. Были проверены два предполагаемых места, где девушка могла укрыться: они были ей знакомы, и там реально было спастись, однако Олеси там не оказалось. Недалеко от места происшествия нашли ее сандалию, но находка не прояснила ситуацию: из-за силы потока обувь могла слететь с ноги прямо в русле. Проверяли и версию о том, что девушку могло затянуть в трубу, но она не подтвердилась: свидетели видели Олесю дальше этого места, к тому же уровень воды был значительно выше, так что девушку, скорее всего, несло по поверхности.