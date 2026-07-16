В Прикамье шестые сутки ищут девушку, которую унес дождевой паводок

Во время паводков в Пермском крае в селе Кын пропала 28-летняя художница Олеся Косарева. Ее поиски продолжаются уже шестые сутки — девушку вместе с домом унес бурный поток воды еще 11 июля. В тот день в дачном домике находились Олеся и ее мама Анастасия, которая поделилась с aif.ru информацией о том, как проходят поиски.
Из-за сильных дождей почти неделю назад из берегов вышли сразу несколько рек: Кын, Москалевка, Каменка и Бобылевка. Были повреждены три моста, затоплены дома и разрушена энергоструктура. Сейчас подача электричества восстановлена.
По словам матери пропавшей, все произошло за считанные минуты: вода стремительно прибывала, смыла завалинку, в доме затрещала печка, а пол вздыбился. Семья схватила необходимые вещи и бросилась к выходу. В тот самый момент берег под домом обрушился, и поток унес людей. Анастасия чудом смогла спастись, вместе с ней уцелела и собака. Главной мыслью женщины сразу стала тревога за дочь: картина вокруг напоминала катастрофу из кино, но времени на осмысление не было, ведь нужно было искать Олесю и помощь.
Спасатели сначала обследовали территорию села и прибрежную зону в радиусе пяти километров, а теперь расширили район поисков. В работе задействованы лодки, квадроцикл и квадрокоптеры. Были проверены два предполагаемых места, где девушка могла укрыться: они были ей знакомы, и там реально было спастись, однако Олеси там не оказалось. Недалеко от места происшествия нашли ее сандалию, но находка не прояснила ситуацию: из-за силы потока обувь могла слететь с ноги прямо в русле. Проверяли и версию о том, что девушку могло затянуть в трубу, но она не подтвердилась: свидетели видели Олесю дальше этого места, к тому же уровень воды был значительно выше, так что девушку, скорее всего, несло по поверхности.
Мама девушки, сейчас находящаяся в Лысьве в 75 километрах от места ЧП, твердо верит, что дочь жива, но сильно устала и нуждается в помощи. На данный момент в дополнительной материальной поддержке и волонтерах нет нужды. Главная задача — найти тракторы, чтобы можно было проехать по дороге в труднодоступной местности, однако сложно сказать, сколько техники удастся задействовать на отрезанной паводком территории.
Отец Олеси, Виктор Николаевич Косарев, работает художественным руководителем лысьвенского театра «Антре», ориентированного на юных зрителей. Сама Олеся с детства увлекалась рисованием, а в 2025 году ее работы показали на выставке «На солнечной стороне» в Санкт-Петербурге. В соцсетях тысячи неравнодушных пользователей выражают поддержку, делятся переживаниями и верят в благополучный исход.
Глава Лысьвенского округа Александр Пермяков отметил, что, несмотря на минимальные шансы, надежда остается: девушка спортивная, вода теплая, и теоретически она могла выбраться на берег. Местные жители активно помогают в поисках — все, у кого есть лодки, принимают в них участие.