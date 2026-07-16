Воронежский суд заключил под стражу подозреваемого в поножовщине на Олимпийском бульваре

Центральный райсуд Воронежа заключил под стражу 24-летнего жителя Липецка, подозреваемого в убийстве и покушении на убийство. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в ночь с 13 на 14 июля на Олимпийском бульваре произошла поножовщина. Житель Липецка поругался с двумя парнями, несколько раз ударил их ножом и скрылся. Один из пострадавших сумел добраться до близстоящего магазина, но умер там. Второго пострадавшего госпитализировали. Подозреваемого поймали в Липецке, куда он успел скрыться.