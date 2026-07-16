В Италии осудили 32 человека по делу об обрушении моста с 43 погибшими

14 августа 2018 года в Генуе обрушился мост Моранди, в результате чего погибли десятки человек. Следствие установило, что причиной катастрофы стала халатность руководства компании-оператора. По версии обвинения, менеджеры систематически игнорировали техническое обслуживание объекта ради экономии средств. Бывшему гендиректору Джованни Кастеллуччи вменяют отказ от ремонта именно той опоры, которая впоследствии не выдержала нагрузки. Суд отклонил доводы защиты о скрытом строительном дефекте, а гособвинение запросило для экс-директора 18 лет лишения свободы.