В Италии осудили 32 человека по делу об обрушении моста с 43 погибшими

В Италии завершился громкий судебный процесс по делу об обрушении моста Моранди в Генуе — катастрофе, унесшей жизни 43 человек. Суд признал виновными ряд высокопоставленных менеджеров, а главный фигурант дела, бывший генеральный директор компании-оператора автомагистралей Autostrade per l'Italia Джованни Кастеллуччи, приговорен к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает BILD.
14 августа 2018 года в Генуе обрушился мост Моранди, в результате чего погибли десятки человек. Следствие установило, что причиной катастрофы стала халатность руководства компании-оператора. По версии обвинения, менеджеры систематически игнорировали техническое обслуживание объекта ради экономии средств. Бывшему гендиректору Джованни Кастеллуччи вменяют отказ от ремонта именно той опоры, которая впоследствии не выдержала нагрузки. Суд отклонил доводы защиты о скрытом строительном дефекте, а гособвинение запросило для экс-директора 18 лет лишения свободы.
В рамках этого масштабного дела обвинения были предъявлены 57 фигурантам, для которых прокуратура суммарно требовала более 400 лет тюремного заключения. В итоге виновными были признаны 32 человека. В настоящий момент рухнувший мост Моранди демонтирован, а на его месте возведено новое современное сооружение.