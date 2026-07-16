В центре Челябинска затопило набережную у Троицкого моста

Причиной подъёма воды стали затяжные ливни и управляемый сброс из Шершнёвского водохранилища. После обильных осадков нужно было снизить нагрузку на гидроузел, чтобы избежать более серьёзных последствий. Такой сброс неизбежно влияет на уровень Миасса в черте города, и именно поэтому в прибрежных зонах возникают локальные подтопления.