В центре Челябинска затопило набережную у Троицкого моста

На набережной в центре Челябинска, в районе Троицкого моста, вода из реки Миасс вышла на тротуар. Участок возле концертного зала им. Прокофьева оказался подтоплен. Здесь выставили ограждения, чтобы не допустить несчастных случаев.
Причиной подъёма воды стали затяжные ливни и управляемый сброс из Шершнёвского водохранилища. После обильных осадков нужно было снизить нагрузку на гидроузел, чтобы избежать более серьёзных последствий. Такой сброс неизбежно влияет на уровень Миасса в черте города, и именно поэтому в прибрежных зонах возникают локальные подтопления.
Ранее мы сообщали о том, что три жителя Верхнего Уфалея из-за подтопления оказались в пункте временного размещения.