Начальница почты в Урюпинске украла 720 лотерейных билетов

Как выяснили следователи, 49-летняя руководительница почты с октября 2025 по февраль 2026 года регулярно присваивала билеты, которые ей доверили для продажи. Она стирала защитный слой и надеялась сорвать крупный куш. Всего таким образом она украла билетов на сумму более 72 тысяч рублей.