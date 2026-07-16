Начальник почты в Урюпинске ради выигрыша присвоила 720 лотерейных билетов

По данным следствия, с октября 2025 года по февраль 2026 года руководитель систематически присваивала вверенные ей для продажи лотерейные билеты. Она стирала на них защитный слой, надеясь на крупный выигрыш. Всего она присвоила 720 лотерейных билетов на сумму более 72 тысяч рублей. Недостача была выявлена в ходе плановой проверки почтового отделения вышестоящим руководством.