В Златоусте спасли сплавлявшихся на байдарках туристов из Смоленска

В Златоусте ночью 16 июля спасатели оперативно эвакуировали группу туристов из Смоленска. 25 человек (19 из них — дети) сплавлялись по реке Ай, следуя по маршруту «Златоуст-Башкирия». Из-за сильного ветра участники тура оказались на разных берегах реки, уточнили в пресс-службе регионального МЧС.
Спасатели Златоустовского поисково-спасательного отряда оперативно прибыли на место и с помощью лодок переправили через реку троих подростков, передав их руководителю группы. Никто не пострадал, медицинская помощь не потребовалась.
После инцидента было принято решение прекратить сплав. Маршрут был заранее зарегистрирован в МЧС России, что позволило спасателям быстро прийти на помощь и не допустить серьезных последствий. Организаторов заранее предупредили об ухудшении погодных условий, однако группа все же вышла на маршрут.