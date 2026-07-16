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В Златоусте спасли сплавлявшихся на байдарках туристов из Смоленска

Непогода застала 25 человек при переправе через реку Ай.

Источник: 1obl.ru

В Златоусте ночью 16 июля спасатели оперативно эвакуировали группу туристов из Смоленска. 25 человек (19 из них — дети) сплавлялись по реке Ай, следуя по маршруту «Златоуст-Башкирия». Из-за сильного ветра участники тура оказались на разных берегах реки, уточнили в пресс-службе регионального МЧС.

Спасатели Златоустовского поисково-спасательного отряда оперативно прибыли на место и с помощью лодок переправили через реку троих подростков, передав их руководителю группы. Никто не пострадал, медицинская помощь не потребовалась.

После инцидента было принято решение прекратить сплав. Маршрут был заранее зарегистрирован в МЧС России, что позволило спасателям быстро прийти на помощь и не допустить серьезных последствий. Организаторов заранее предупредили об ухудшении погодных условий, однако группа все же вышла на маршрут.

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