В ДР Конго пациенты с Эболой покинули больницу после нападения

На востоке Демократической Республики Конго родственники умершей пациентки напали на больницу, где проходили лечение зараженные лихорадкой Эбола. После атаки медицинский персонал и пациенты покинули учреждение, сообщает Reuters.
Инцидент произошел после смерти роженицы от тяжелой анемии. По данным агентства, врачи не стали делать женщине переливание крови, поскольку действующие во время вспышки Эболы протоколы безопасности не позволяли провести процедуру из-за риска передачи вируса через биологические жидкости.
Родственники умершей забросали здание больницы камнями и палками. Опасаясь за свою безопасность, врачи и другие сотрудники покинули учреждение. Вслед за ними из больницы ушли пациенты с Эболой Их точное число не называется.
Вспышку лихорадки Эбола на востоке ДР Конго официально зафиксировали 15 мая. Ее эпицентром стала провинция Итури. По последним данным, в стране подтверждено 2 073 случая заболевания, 796 человек умерли.