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Россиянина приговорили к 23 годам за госизмену и подготовку теракта в ДНР

За государственную измену и подготовку теракта гражданин России приговорен к 23 годам лишения свободы. По материалам дела, он передавал сведения о дислокации российских военных и искал место для тайника со взрывчаткой. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Южный окружной военный суд вынес приговор гражданину России Никите Ковальчуку, признав его виновным в государственной измене и преступлениях террористической направленности. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Мужчине назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме.

Как следует из материалов уголовного дела, в декабре 2024 года Ковальчук вступил в контакт с сотрудником украинской разведки. За денежное вознаграждение он начал передавать сведения о местах дислокации российских военнослужащих. Следствие установило несколько таких эпизодов, включая отправку видеоматериалов местности возле военного комиссариата в Макеевке в январе 2025 года.

Кроме того, фигурант согласился содействовать подготовке теракта. Он осмотрел военный объект в Донецке, оценил его защищенность и нашел место для тайника. После того как Ковальчук забрал оттуда компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, его задержали российские силовики.

Ковальчук признан виновным в содействии террористической деятельности, участии в террористическом сообществе, незаконном обороте взрывчатых веществ и государственной измене. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.