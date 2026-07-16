Россиянина приговорили к 23 годам за госизмену и подготовку теракта в ДНР

Как следует из материалов уголовного дела, в декабре 2024 года Ковальчук вступил в контакт с сотрудником украинской разведки. За денежное вознаграждение он начал передавать сведения о местах дислокации российских военнослужащих. Следствие установило несколько таких эпизодов, включая отправку видеоматериалов местности возле военного комиссариата в Макеевке в январе 2025 года.