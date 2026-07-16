9 лет колонии за смертельное ДТП получил житель Выксы без прав

Трагедия произошла 19 ноября 2025 года в темное время суток. Установлено, что подсудимый, не имея права управления транспортным средством, ехал на автомобиле по освещенной городской улице. Приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, мужчина не снизил скорость и сбил двух человек. От полученных травм оба пешехода скончались.