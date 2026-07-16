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9 лет колонии за смертельное ДТП получил житель Выксы без прав

В Выксе осудили водителя, который насмерть сбил двух пешеходов на нерегулируемом переходе в темное время суток.

Выксунский городской суд Нижегородской области вынес приговор местному жителю Вадиму Булусову за совершение смертельного ДТП. Об этом сообщили в Нижегородском областном суде.

Трагедия произошла 19 ноября 2025 года в темное время суток. Установлено, что подсудимый, не имея права управления транспортным средством, ехал на автомобиле по освещенной городской улице. Приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, мужчина не снизил скорость и сбил двух человек. От полученных травм оба пешехода скончались.

В ходе судебного заседания фигурант раскаялся, но вину признал лишь частично. Суд назначил виновнику наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортом на 3 года. Также с осужденного взыскали компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что жителям Нижнего назвали районы, где чаще всего происходят ДТП с детьми.