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В Сирии пресекли контрабанду оружия и ракет для «Хезболлы»

На сирийско-иракской границе перехватили крупную партию оружия, ракет и беспилотников, предназначенную для ливанского движения «Хезболла». Груз был спрятан внутри нефтяной цистерны, направлявшейся в сирийский город Баниас.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Соцсети

Сирийские силы безопасности пресекли попытку контрабанды современного оружия и ракет с территории Ирака. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на МВД Сирии.

По данным Главного управления пограничных переходов и таможни Сирии, груз обнаружили на пограничном пункте Аль-Танф. Оружие, ракеты и беспилотники были тщательно спрятаны внутри нефтяной цистерны, следовавшей в прибрежный город Баниас.

В МВД Сирии заявили, что первичные следственные действия завершены. Расследование показало, что вооружение планировалось провезти через территорию Сирии и передать ливанскому движению «Хезболла».

После обнаружения груза Объединенное оперативное командование Ирака сформировало специальную комиссию для расследования обстоятельств контрабанды. Иракские власти намерены совместно с сирийской стороной установить причастных к организации поставки и выяснить, как цистерна смогла пересечь границу.

Авторы военно-аналитического Telegram-канала ImpNavigator, проанализировав опубликованные фотографии, предположили, что в цистерне находились новые образцы вооружения иранского производства. По их оценке, среди изъятого были противотанковые управляемые ракеты для комплексов семейства Almas, легкие противокорабельные ракеты Ghadr-110 и крылатая ракета Paveh. На снимках также видны компоненты для сборки FPV-дронов на оптоволоконной связи, включая специализированные боевые части.

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