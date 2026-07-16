В Сирии пресекли контрабанду оружия и ракет для «Хезболлы»

Авторы военно-аналитического Telegram-канала ImpNavigator, проанализировав опубликованные фотографии, предположили, что в цистерне находились новые образцы вооружения иранского производства. По их оценке, среди изъятого были противотанковые управляемые ракеты для комплексов семейства Almas, легкие противокорабельные ракеты Ghadr-110 и крылатая ракета Paveh. На снимках также видны компоненты для сборки FPV-дронов на оптоволоконной связи, включая специализированные боевые части.