В Сирии пресекли контрабанду оружия и ракет для «Хезболлы»

Сирийские силы безопасности пресекли попытку контрабанды современного оружия и ракет с территории Ирака. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на МВД Сирии.
По данным Главного управления пограничных переходов и таможни Сирии, груз обнаружили на пограничном пункте Аль-Танф. Оружие, ракеты и беспилотники были тщательно спрятаны внутри нефтяной цистерны, следовавшей в прибрежный город Баниас.
В МВД Сирии заявили, что первичные следственные действия завершены. Расследование показало, что вооружение планировалось провезти через территорию Сирии и передать ливанскому движению «Хезболла».
После обнаружения груза Объединенное оперативное командование Ирака сформировало специальную комиссию для расследования обстоятельств контрабанды. Иракские власти намерены совместно с сирийской стороной установить причастных к организации поставки и выяснить, как цистерна смогла пересечь границу.
Авторы военно-аналитического Telegram-канала ImpNavigator, проанализировав опубликованные фотографии, предположили, что в цистерне находились новые образцы вооружения иранского производства. По их оценке, среди изъятого были противотанковые управляемые ракеты для комплексов семейства Almas, легкие противокорабельные ракеты Ghadr-110 и крылатая ракета Paveh. На снимках также видны компоненты для сборки FPV-дронов на оптоволоконной связи, включая специализированные боевые части.