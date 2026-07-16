РБК: экс-президента и экс-совладельца FESCO заочно арестовали

По данным издания, Следственный департамент МВД считает Рабиновича организатором преступной группы, участники которой, по версии следствия, похитили 885 млн рублей, принадлежавших Владивостокскому морскому торговому порту (ВМТП). Как полагают правоохранители, не позднее 27 мая 2022 года фигуранты создали не ведущую реальной хозяйственной деятельности компанию «Владпорттранс», после чего продали ее от имени ВМТП по существенно завышенной стоимости.