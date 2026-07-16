РБК: экс-президента и экс-совладельца FESCO заочно арестовали

По данным издания, Следственный департамент МВД считает Рабиновича организатором преступной группы, участники которой, по версии следствия, похитили 885 млн рублей, принадлежавших Владивостокскому морскому торговому порту (ВМТП). Как полагают правоохранители, не позднее 27 мая 2022 года фигуранты создали не ведущую реальной хозяйственной деятельности компанию «Владпорттранс», после чего продали ее от имени ВМТП по существенно завышенной стоимости.
Полученные средства перечислили на счет совладельца московской компании «Информтехтранс» Дениса Русанова, тогда как реальная стоимость актива, по оценке МВД, составляла около 100 млн рублей. Русанов также объявлен в международный розыск, следствие ходатайствует о его заочном аресте.
Уголовное дело Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД возбудило 11 февраля. В тот же день правоохранители задержали бывшего председателя совета директоров FESCO Андрея Северилова и вице-президента группы по производственному развитию Бориса Иванова. На следующий день суд заключил их под стражу. Обвиняемые вину не признают.
FESCO является одним из крупнейших участников российского транспортно-логистического рынка. Группа объединяет портовые, железнодорожные и интегрированные логистические активы.