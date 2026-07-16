Под Волгоградом в посёлке Рыбный подняли тело 82-летнего утонувшего мужчины

В Николаевском районе водолазы подняли со дна Волги тело пожилого мужчины. Трагедия произошла в акватории реки в границах поселка Рыбный.
Поиски начались утром 16 июля после заявки от местного отдела МВД. Спасатели Николаевского поисково-спасательного подразделения обследовали дно и в 17:05 обнаружили тело на глубине шести-восьми метров.
Водолазы доставили тело на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов. Личность погибшего установлена — это 82-летний мужчина. Обстоятельства трагедии выясняют полицейские.
Волгоградцев в очередной раз призывают соблюдать осторожность на воде.
«Если вы стали свидетелем несчастного случая, немедленно звоните по телефонам экстренных служб 112 или оперативному дежурному — 8 (8442) 33−60−60», —сообщают в Службе спасения Волгоградской области.
Ранее тело свалившегося в воду утопленника искали 10 и 11 июля в заливе у села Оленье в Дубовском районе.