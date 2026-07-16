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Под Волгоградом в посёлке Рыбный подняли тело 82-летнего утонувшего мужчины

Жуткое происшествие случилось в акватории реки Волга — утонул 82-летний мужчина. Водолазы Службы спасения подняли тело.

В Николаевском районе водолазы подняли со дна Волги тело пожилого мужчины. Трагедия произошла в акватории реки в границах поселка Рыбный.

Поиски начались утром 16 июля после заявки от местного отдела МВД. Спасатели Николаевского поисково-спасательного подразделения обследовали дно и в 17:05 обнаружили тело на глубине шести-восьми метров.

Водолазы доставили тело на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов. Личность погибшего установлена — это 82-летний мужчина. Обстоятельства трагедии выясняют полицейские.

Волгоградцев в очередной раз призывают соблюдать осторожность на воде.

«Если вы стали свидетелем несчастного случая, немедленно звоните по телефонам экстренных служб 112 или оперативному дежурному — 8 (8442) 33−60−60», —сообщают в Службе спасения Волгоградской области.

Ранее тело свалившегося в воду утопленника искали 10 и 11 июля в заливе у села Оленье в Дубовском районе.