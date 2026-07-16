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Сотрудница банка украла 69 млн рублей у участников СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости Крым Сотрудница банка в составе ОПГ, воспользовавшись служебным положением, похитила 69 миллионов рублей выплат участников спецоперации. Как сообщает в четверг СК РФ, женщине предъявлено обвинение.

Источник: РИА "Новости"

В преступную группу из 12 человек вошла банковский работник, которая имела доступ к счетам клиентов и отслеживала поступление выплат при заключении первого контракта. После этого она оформляла фиктивные заявления на перевод и на систематической основе переводила деньги на счета членов ОПГ, где их обналичивали и распределяли.

«Общая сумма причиненного ущерба превысила 69 миллионов рублей», — проинформировали в Следкоме.

Сейчас следствие в отношении участников ОПГ продолжается.

«Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы за мошенничество, в том числе в сфере компьютерной информации и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (статьи 158, 159.6 и 272 УК РФ)», — говорится в официальном канале ведомства.

Сотруднице банка предъявлено обвинение. Имущество, денежные средства и банковские счета фигурантов арестованы. Правоохранители выясняют все обстоятельства дела.

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