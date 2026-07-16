На Среднем Урале будут дезинфицировать территории в зоне паводка

В Ирбите губернатор Свердловской области Денис Паслер провел встречу с пострадавшими от паводка. Власти стараются оперативно восстановить территории и помочь уральцам, попавшим в беду. Глава региона на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям заслушал доклады.
— Фиксируем стабилизацию ситуации: во многих территориях вода отступает и новых подтоплений нет. В Ирбитском городском округе, Алапаевске, Реже, Талице, Камышловском городском округе, Горноуральском муниципальном округе. Уровень воды в реках постепенно падает. Но мы продолжаем регулировать сбросы с плотин, поскольку синоптики прогнозируют сильные дожди еще пару дней. И чаши водохранилищ должны иметь запас, — сообщает Денис Паслер в своем канале.
Во всех пострадавших городах проводят восстановительные работы. Специалисты восстанавливают дороги, вывозят мусор. Также Денис Паслер рассказал, что поручил Минприроды региона включить в план расчистку около семи километров русла реки Ницы в Ирбите. В последний раз такие меры принимали 32 года назад.
— Специалисты Управления Роспотребнадзора с понедельника должны начать дезинфекцию территорий, пострадавших от паводка. Работа будет выстроена совместно с главами муниципалитетов, — пишет Денис Паслер.
Уточняется, что на пострадавших территориях займутся профилактической вакцинацией жителей. Это необходимо, чтобы предотвратить распространение заболеваний.