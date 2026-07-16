На Среднем Урале будут дезинфицировать территории в зоне паводка

— Фиксируем стабилизацию ситуации: во многих территориях вода отступает и новых подтоплений нет. В Ирбитском городском округе, Алапаевске, Реже, Талице, Камышловском городском округе, Горноуральском муниципальном округе. Уровень воды в реках постепенно падает. Но мы продолжаем регулировать сбросы с плотин, поскольку синоптики прогнозируют сильные дожди еще пару дней. И чаши водохранилищ должны иметь запас, — сообщает Денис Паслер в своем канале.