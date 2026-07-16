На Дону пресекли сбыт запрещённых веществ

Во время патрулирования сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Миллерово задержали девушку, которая пыталась сбыть запрещённые вещества по предварительному сговору. При личном досмотре у подозреваемой изъяли телефон с фотографиями тайника. Осмотрев указанный участок, полицейские нашли свёрток. Экспертиза показала, что в нём находится запрещённое вещество. Общая масса изъятого составила 0,96 грамма. В отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.