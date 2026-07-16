В Дагестане поезд Москва — Махачкала столкнулся с КамАЗом: есть пострадавший

Сигнал об аварии поступил в оперативно-дежурную смену спасательного ведомства по системе «112». По предварительным данным МЧС, в результате столкновения пострадал один человек — водитель КамАЗа.
Для ликвидации последствий ДТП и уточнения информации к месту происшествия направлены заместитель начальника 16-й пожарно-спасательной части и один пожарный расчет. Специалисты экстренных служб работают на месте столкновения.
В мае в Саратовской области пассажирский поезд Балаково — Москва столкнулся с мотоциклом в районе станции Лопуховка. По данным Приволжской железной дороги, водитель мототранспорта с пассажиром выехал на пути в неположенном месте перед приближающимся поездом. В результатые столкновения скончались водитель и пассажир мототранспорта, оба погибших были несовершеннолетними.