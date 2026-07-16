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Reuters: В центре Дубая прогремели взрывы

В центре Дубая (Объединённые Арабские Эмираты) слышны взрывы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

Источник: Life.ru

По данным агентства, звуки взрывов были слышны в центральной части города. Других подробностей о произошедшем Reuters пока не приводит.

Напомним, в июле ситуация на Ближнем Востоке вновь резко обострилась после срыва действовавшего менее месяца режима прекращения огня между США и Ираном. Боевые действия возобновились после атак на коммерческие суда в Ормузском проливе и последовавших американских ударов по иранским военным объектам. В ответ Иран нанёс ракетные и беспилотные удары по объектам союзников США в регионе, что привело к росту напряжённости в странах Персидского залива, включая ОАЭ, и усилило опасения относительно безопасности судоходства и поставок нефти через Ормузский пролив.

Последние новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

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