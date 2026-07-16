Погибшего в результате атаки ВСУ главного инженера ЗАЭС представят к госнаграде

Главного инженера Запорожской АЭС, погибшего в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины, представят к государственной награде. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее сайт KP.RU писал, что главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев погиб в результате атаки дрона ВСУ на служебный автомобиль. Представители станции назвали произошедшее преступлением, которому невозможно найти оправдание.
Кроме того, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил убийство главного инженера Запорожской АЭС.
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