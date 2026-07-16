Киев хотел устроить теракт на Крымском мосту при помощи финской взрывчатки

Напомним, ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности пресекла попытки украинских спецслужб осуществить два подрыва Крымского моста. Для совершения преступлений злоумышленники подготовили две машины, используя почти тонну взрывчатки иностранного производства, которую маскировали под элементы автомобилей. В одном случае взрывчатку замаскировали под обшивку, а в другом попытались спрятать в аккумуляторе, который вышел из строя, из-за чего транспорт пришлось доставлять на эвакуаторе. Однако благодаря эффективным действиям сотрудников ФСБ ни один из заминированных автомобилей не смог добраться до моста, и теракты были предотвращены.