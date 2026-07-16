Жильцы аварийного дома в Башкирии годами ждут расселения: В дело вмешался Бастрыкин

В Ишимбае многоквартирный дом на улице Стахановской, построенный в 1953 году, был признан аварийным ещё в 2019 году. Жильцы долгое время жаловались на прогнившие межэтажные перекрытия, неисправные системы водоснабжения и вентиляции, а в стенах появились трещины. Несмотря на это, расселение не было организовано, а установленный судом срок перенесли на 2027−2029 годы.