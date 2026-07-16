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Российские туристы не жаловались на взрывы в Дубае

Российские туристы не жаловались на взрывы в Дубае. Об этом ТАСС рассказал глава пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

По его словам, о взрывах в эмирате написали СМИ, однако фирмы, работающие с ОАЭ, эту информацию не подтверждают.

«Обращений и жалоб от российских туристов в данный момент не поступало. Информации от экстренных служб местной принимающей компании также не получали», — отметил он.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило о взрывах в Дубае. Предварительно, они прогремели в районе Даунтаун, где строится небоскрёб Trump International Hotel & Tower. До этого Корпус стражей исламской революции объявил недвижимость главы Белого дома на Ближнем Востоке законной целью, перечислив среди прочего дубайскую башню, гольф-клубы, жилую башню в Джидде и небоскрёб в Эр-Рияде.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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