Мощный смерч пронёсся по селу в Башкирии и попал на видео

В результате стихии в воздух взлетели обломки крыш и ограждений. Пострадавших от удара не зафиксировано, но разрушения на улицах очевидны. Двумя днями ранее смерч прошёлся по другому башкирскому селу — Турумбету в Аургазинском районе. Там стихия повредила фасады зданий, сорвала крышу одного дома и опрокинула многотонный грузовой автомобиль.