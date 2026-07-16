В Горловке при атаке дрона ВСУ погиб человек, двое спасены из-под завалов

Ранее сообщалось, что в результате обстрела посёлка Суземка Брянской области из реактивной системы залпового огня «Град» погибли 2 местные жительницы — 15-летняя девочка и её бабушка. Ещё одна женщина получила ранения, её незамедлительно доставили в больницу, где врачи оказали всю необходимую помощь.