В Горловке при атаке дрона ВСУ погиб человек, двое спасены из-под завалов

По его информации, атака пришлась на Никитовский район. Гражданский объект был полностью уничтожен. Сотрудники МЧС России извлекли из завалов двух пострадавших, однако на месте трагедии обнаружили и тело погибшего.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела посёлка Суземка Брянской области из реактивной системы залпового огня «Град» погибли 2 местные жительницы — 15-летняя девочка и её бабушка. Ещё одна женщина получила ранения, её незамедлительно доставили в больницу, где врачи оказали всю необходимую помощь.
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