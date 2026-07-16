Власти Дубая опровергли сообщение Reuters о взрывах в городе

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на свидетельства очевидцев писало, что в центре Дубая якобы гремели взрывы. По данным СМИ, инцидент произошёл в районе престижной застройки на улице Шейх-Зайед-роуд, где возводится небоскрёб Trump International Hotel & Tower. Это 1-я башня под брендом Трампа на Ближнем Востоке, в которой запланированы 5-звёздочный отель, элитные апартаменты, частный клуб и панорамный бассейн на крыше. При этом российские туристы не жаловались на взрывы. От местных экстренных служб также не поступало информации.