Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Дубая опровергли сообщение Reuters о взрывах в городе

Правительство Дубая официально опровергло информацию Reuters о взрывах в районе Даунтаун. Соответствующее заявление выпустила пресс-служба эмирата.

В сообщении подчёркивается, что распространённые агентством сведения не соответствуют действительности. Власти призвали общественность и представителей СМИ пользоваться исключительно официальными источниками.

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на свидетельства очевидцев писало, что в центре Дубая якобы гремели взрывы. По данным СМИ, инцидент произошёл в районе престижной застройки на улице Шейх-Зайед-роуд, где возводится небоскрёб Trump International Hotel & Tower. Это 1-я башня под брендом Трампа на Ближнем Востоке, в которой запланированы 5-звёздочный отель, элитные апартаменты, частный клуб и панорамный бассейн на крыше. При этом российские туристы не жаловались на взрывы. От местных экстренных служб также не поступало информации.

Последние новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.