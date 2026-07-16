Фанаты Англии и Аргентины подрались после полуфинала ЧМ в США

Напомним, что футболисты сборной Аргентины сразу после выхода в финал чемпионата мира 2026 года развернули на поле баннер с надписью Las Malvinas son Argentinas, что переводится как «Мальвинские острова — аргентинские». Демарш был адресован поверженной в полуфинале Англии. Архипелаг, именуемый в Великобритании Фолклендским, де-факто находится под британской короной в статусе заморской территории, однако Буэнос-Айрес никогда не признавал этого суверенитета. Территориальный спор, спустя десятилетия после вооружённого конфликта 1982 года, остаётся одной из самых болезненных тем в отношениях двух государств.