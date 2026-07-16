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КамАЗ столкнулся с пассажирским поездом в Дагестане, пострадал водитель фуры

КамАЗ столкнулся с пассажирским поездом Москва — Махачкала в селе Бабаюрт одноименного района в Дагестане. Об этом в четверг, 16 июля, сообщили в главном управлении МЧС России по республике.

КамАЗ столкнулся с пассажирским поездом Москва — Махачкала в селе Бабаюрт одноименного района в Дагестане. Об этом в четверг, 16 июля, сообщили в главном управлении МЧС России по республике.

По предварительной информации ведомства, пострадал водитель большегруза, передает РИА Новости.

В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) уточнили, что причиной ДТП стал выезд автомобиля на пути перед приближающимся составом.

— Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, — говорится в сообщении.

По данным СКЖД, в результате происшествия никто не пострадал. Схода подвижного состава нет.

Ранее шесть человек, в том числе ребенок, пострадали после столкновения КамАЗа и пассажирской «газели» в Дагестане. По информации МЧС, ДТП произошло на территории населенного пункта Кульбез Кизилюртовского района республики. Всех пострадавших доставили в Центральную городскую больницу Кизилюрта.

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