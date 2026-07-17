Жителя Алматы арестовали на пять суток из-за шутки в метро

«Во время досмотрового контроля на станции метро “Райымбек” молодой человек заявил сотруднику службы безопасности, что в его сумке якобы находится опасный предмет. Информация была незамедлительно передана в полицию. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, территория была проверена. В ходе осмотра никаких опасных или запрещенных предметов обнаружено не было. Позже 22-летний алматинец признался, что произнес эти слова в шутку», — сказано в сообщении.