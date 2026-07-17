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Жителя Алматы арестовали на пять суток из-за шутки в метро

В Алматы арестовали 22-летнего молодого человека, который пошутил, что в его сумке находится опасный предмет, передает NUR.KZ со ссылкой на городской департамент полиции.

Источник: ДП Алматы

В пресс-службе ДП Алматы рассказали, как неудачная шутка в метро обернулась арестом.

«Во время досмотрового контроля на станции метро “Райымбек” молодой человек заявил сотруднику службы безопасности, что в его сумке якобы находится опасный предмет. Информация была незамедлительно передана в полицию. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, территория была проверена. В ходе осмотра никаких опасных или запрещенных предметов обнаружено не было. Позже 22-летний алматинец признался, что произнес эти слова в шутку», — сказано в сообщении.

Но в полиции посчитали, что подобные высказывания влекут серьезные последствия.

По решению специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы, молодой человек был привлечен к ответственности и арестован на пять суток.

«Любые ложные сообщения, способные вызвать тревогу или дезорганизовать работу служб безопасности — не повод для шуток. Каждое подобное заявление в обязательном порядке проверяется, а виновные привлекаются к ответственности», — предупредили в ДП.