Жителя Алматы арестовали на пять суток из-за шутки в метро

В пресс-службе ДП Алматы рассказали, как неудачная шутка в метро обернулась арестом.
«Во время досмотрового контроля на станции метро “Райымбек” молодой человек заявил сотруднику службы безопасности, что в его сумке якобы находится опасный предмет. Информация была незамедлительно передана в полицию. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, территория была проверена. В ходе осмотра никаких опасных или запрещенных предметов обнаружено не было. Позже 22-летний алматинец признался, что произнес эти слова в шутку», — сказано в сообщении.
Но в полиции посчитали, что подобные высказывания влекут серьезные последствия.
По решению специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы, молодой человек был привлечен к ответственности и арестован на пять суток.
«Любые ложные сообщения, способные вызвать тревогу или дезорганизовать работу служб безопасности — не повод для шуток. Каждое подобное заявление в обязательном порядке проверяется, а виновные привлекаются к ответственности», — предупредили в ДП.